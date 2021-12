Gazzetta - Assalto a Nandez! Già presentata offerta ufficiale, lo ha richiesto ADL

Assalto del Napoli per Nahitan Nandez. Tutto sul centrocampista del Cagliari che diventa obiettivo concreto per gennaio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricordando che la preferenza del calciatore resta l'Inter, ma il Napoli è in agguato e fa sul serio: "La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: ha presentato nero su bianco un’offerta proprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano è stato richiesto da De Laurentiis in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La situazione è in evoluzione anche perché la squadra di Spalletti cerca un mediano che abbia quelle caratteristiche".