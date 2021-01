Gazzetta - Bakayoko evita la crisi: senza vittoria sarebbero stati guai seri

Bakayoko all'ultimo respiro evita la crisi del Napoli. Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la vittoria di Udine degli azzurri arrivata grazie al gol al 90' del centrocampista: "C’è voluto un soccorso aereo. C’è voluta una prima volta. Al tramonto di una sfida che poteva prendere pieghe diverse, Tiemouè Bakayoko va in cielo per colpire il pallone che risolve i problemi di Gattuso e rilancia il Napoli in classifica.

Baka aveva segnato solo un gol in A, col Milan nel derby. Della serie, firmo solo in momenti importanti. E questo senza dubbio lo era, perché un’altra gara senza 3 punti sarebbe stata un guaio serio per il Napoli che, negli ultimi tempi, non è riuscito quasi mai a quagliare. Stavolta ha raccolto il massimo, ma l’Udinese, che era nello stesso stato d’animo dei rivali, può lamentarsi per la sfortuna".