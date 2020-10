Gazzetta - Behrami positivo ed il Napoli trema: abbracci con ex compagni e Gattuso

Sospiro di sollievo ma senza abbassare la guardia. Si parla della questione Covid sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, all'indomani della notizia della negatività di tutta la squadra dopo il primo giro di tamponi. A destare ulteriore preoccupazione è la notizia arrivata nel pomeriggio di mercoledì della positività di Valon Behrami, ex azzurri che domenica al San Paolo era stato salutato con abbraccia e baci da diversi ex compagni e da Gattuso.

"Occorre comunque cautela. Anche ieri i giocatori negli spogliatoi ricapitolavano mentalmente gli incontri più ravvicinati avuti con gli avversari, almeno di quelli contagiati. per esorcizzare il pericolo. In questo senso ha destato ulteriore preoccupazione la notizia arrivata in serata della positività di Valon Behrami. Il quale essendo un ex ha salutato con trasporto diversi vecchi compagni, oltre ad uscire dal campo abbracciato con il tecnico Rino Gattuso, per chiarire le incomprensioni di fine gara. Comunque sia si cerca di mantenere alta la concentrazione in campo, come fuori per cercare di evitare ogni forma di contatto pericoloso".