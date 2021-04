Gazzetta - Bozza rinnovo Gattuso è carta straccia: l'anno prossimo c'è la Fiorentina

Aurelio De Laurentiis si è riavvicinato alla squadra e a Rino Gattuso, ma tra i due non c’è più feeling. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che in vista della sfida di questa sera scrive: "La bozza di contratto stilata dalla parti per il rinnovo, è diventata carta straccia. Parlavamo di orgoglio, proprio perché il tecnico calabrese ha già deciso di chiudere a fine campionato la sua esperienza napoletana: dovrebbe essere lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. E, dunque, vorrebbe andare via da trionfatore, lasciando in eredità al club la prossima Champions".