Gazzetta - Buone notizie per Ospina: organizzato volo charter per portarlo subito in Portogallo

Doppio sospiro di sollievo in casa Napoli. Quella subita da David Ospina era soltanto una botta alla coscia e sarà quindi regolarmente in campo nella notte di domenica per Paraguay-Colombia. Buone notizie però soprattutto per il riento dopo la sfida col Cile. Secondo quanto riferisce l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, il Napoli, insieme ad altri club, ha organizzato un volo charter che porterà in Portogallo una decina di giocatori di rientro nelle rispettive squadre europee. Ospina (e anche il rivale Cuadrado) rientreranno in tempo per Napoli-Juve.