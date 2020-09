Gazzetta - Caos Milik: ADL indispettito dalla punta e da una richiesta della Roma

Ora che la pista Roma sembra essere sfumata, torna a essere in bilico il futuro di Arek Milik. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis è molto indispettito sia dalle nuove pretese della Roma (trasformare il prestito da annuale in biennale) sia dall’atteggiamento del suo giocatore che ha posto condizioni ben precise per andare via. D’altra parte, qualcosa dovrà mollare pure Milik, magari i due stipendi in sospeso in cambio dell’archiviazione interna della sua posizione per l’ammutinamento di novembre scorso.