Gazzetta - Caso plusvalenze, il Napoli rischia deferimento: nel mirino quattro trasferimenti

Sono undici i club di Serie A che rischiano il deferimento per la vicenda delle Plusvalenze sospette. A scriverlo con ulteriori dettagli è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Con la Juve l’avviso è arrivato in Serie A anche a Napoli, Empoli, Sampdoria e Genoa, in Serie B a Pisa e Parma, e in Lega Pro a Pescara e Pro Vercelli. Nell’elenco ci sono anche Novara e Chievo, escluse l’estate scorsa dal campionati pro’. Attenzione, non si tratta di deferimenti ma di un rischio di deferimenti. Ora le società hanno 15 giorni di tempo per consegnare le loro memorie difensive ed eventualmente chiedere di essere ascoltate".

Per il Napoli, finiscono nel mirino quattro trasferimenti al Lilla di calciatori (Karnezis, Manzi, Palmieri, Liguori) nell’ambito dell’operazione che ha portato in azzurro Victor Osimhen. Gli affari riguardano tre stagioni sportive: 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.