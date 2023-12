Gazzetta - Così Zanoli ha convinto Mazzarri: può scalzare Natan per il Braga

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla possibile scelta a sinistra del tecnico azzurro

Il momento di Zanoli: Il giovane italiano ha convinto anche sulla fascia sinistra Mazzarri è tentato di mettere Natan in panchina. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla possibile scelta a sinistra del tecnico azzurro in vista della sfida decisiva in Champions contro il Braga.

"A furia di spostarsi verso l’esterno Natan rischia di rimanere fuori dal campo. Walter Mazzarri aspetta a tirare le conclusioni, ma il tecnico è rimasto positivamente colpito dalle sovrapposizioni offerte a sinistra nel finale della sfida alla Juventus da Alessandro Zanoli, nonostante sia un destro. 'Kvara si è mosso meglio con Zanoli che spingeva. Ma non ne posso fare una colpa a Natan che si è adattato in quel ruolo di esterno'. Considerando che presto sarà recuperato Mario Rui, l’allenatore per domani potrebbe decidere di dare spazio proprio a Zanoli, lasciando fuori per un turno Natan, visto che Juan Jesus in mezzo si è mosso abbastanza bene".