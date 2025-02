Gazzetta critica il mercato: "Anguissa e McTominay non possono mai rifiatare"

“Il Napoli si è accorto, ma da un bel po’, che i suoi conti non tornano, persino nel gioco delle coppie. Frank & Scott hanno dovuto sfangarsela da soli”. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la situazione a centrocampo del Napoli: “C’è un problema, Houston, in questo Napoli che fila dritto verso un sogno e che però, gratta-gratta, s’accorge di essere improvvisamente sottodimensionato.

Perché là in mezzo, dove si racconta si nasconda la verità, anche Scott McTominay non ha un omologo o un alter-ego e da quando è entrato in campo (seconda giornata, a Cagliari) gli è stato rigorosamente proibito uscirne. Anche ad Anguissa tocca la stessa sorte. “23 partite, uscendo dal campo solo in 3 circostanze, fanno 2043’ (recuperi esclusi) e con 5 gol e 4 assist”.