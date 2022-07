Gazzetta - Deulofeu ha detto sì al Napoli: ecco cosa manca per chiudere l'affare

Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i Pozzo, proprietà con la quale ha concluso grandi affari nel recente passato

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gerard Deulofeu aspetta il Napoli. Così titola nella pagina dedicata al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla trattativa per l'esterno d'attacco spagnolo: "Segnali, sfumature, ma di affari conclusi ancora non si parla. E la piazza incalza perché chiede risposte rapide. Il mercato però è complicato e la politica del Napoli chiara: acquisti che seguono le cessioni. E non viceversa. Per questo, anche se la cornice appare abbastanza definita, ancora non è stato concluso l’affare Deulofeu. Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus.

Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i Pozzo, proprietà con la quale ha concluso grandi affari nel recente passato: da Inler ad Allan, da Zielinski a Meret in direzione sud e Zapata verso il nord, senza dimenticare Quagliarella. L’accordo fra i club dovrebbe essere un po’ sotto i 20 milioni, quelli che chiede l’Udinese. Il Napoli ne offre circa 16, poi conterà anche la formula di pagamento.