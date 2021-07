Gazzetta - Difficile rivedere Lozano per la prima in A: tempi lunghi per il messicano

Una serata da incubo vissuta da Hirving Lozano dopo il durissimo scontro subito domenica scorsa nella partita contro Trinidad e Tobago. Il presidente della federazione messicana Yon De Luisa, ha spiegato come "Per richiudere la ferita sono occorsi oltre 40 punti di sutura".

Sul messicano scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Lozano resterà tutta questa settimana a Dallas sotto osservazione per scongiurare ogni complicazione di tipo neurologico. Dunque al momento neanche lo staff medico del Napoli, in stretto contatto con i colleghi messicani, può prevedere quali potranno essere i tempi effettivi di recupero del forte attaccante latino-americano. Si spera, se non ci saranno complicazioni, di poterlo rivedere fra un mese in ritiro a Castel di Sangro, ma dopo lo stop e senza una preparazione adeguata appare improbabile possa essere già disponibile per il via della Serie A il 22 agosto".