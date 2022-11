Gazzetta esalta Osimhen: "Meglio di Neymar e Mbappé per media-gol stagionale!"

Insomma la continuità sotto porta sta diventando finalmente una delle caratteristiche di Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le partite saltate e la forte concorrenza interna - anche Simeone e Raspadori hanno numeri importanti sottoporta - in campionato Osimhen ha una media eccellente di un gol ogni 91’, in Europa solo Haaland e Lewandowski fanno meglio, persino Neymar e Mbappé sono dietro. Insomma la continuità sotto porta sta diventando finalmente una delle caratteristiche di Osimhen, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.