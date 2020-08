Gazzetta - Gattuso aspetta Veretout: gli acquisti dalla Roma dovrebbero essere due

Due acquisti dalla Roma, un centrocampista e un attaccante. Il grande obiettivo per la mediana è Jordan Veretout, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il centrocampo del futuro, dunque, ha già dei connotati precisi, Zielinski e Fabian Ruiz saranno i punti di forza della mediana di Gattuso, mentre Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under".