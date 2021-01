Gazzetta - Gattuso non ha buttato via Sarri, Pirlo come i bimbi che smontano i giocattoli

Andrea Pirlo voleva destrutturare la Juve, ma ha esagerato, scrive quest'oggi Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport nella presentazione della gara, paragonando il tecnico della Juventus ai "bambini che smontano i giocattoli e non sanno rimontarli. Cercava una squadra più liquida e imprevedibile, ma, senza un contenitore, l’acqua non sta in piedi. E' ancora alla ricerca della chimica giusta in mezzo al campo, dove l’Inter ha dominato. Stasera recupera le geometrie e il palleggio di Arthur, ma dovrà stare attento che Lozano a destra non faccia l’Hakimi. Se la Juve sarà ancora lenta e maldestra nelle transizioni difensive, il Napoli, che non riparte peggio dell’Inter, potrebbe farle male".

Gattuso invece viene ritenuto molto più avanti nella ricerca a centrocampo: "Bakayoko e Demme compongono una solida diga d’interdizione. Zielinski, pendolare tra mediana e trequarti, soccorre la rifinitura di Insigne e aiuta in copertura. Gattuso ha un vantaggio rispetto a Pirlo: non ha buttato la lezione di Sarri. Le idee del rivoluzionario che voleva assaltare il Palazzo, prima di farne parte, sono scivolate sotto la pelle del Napoli ed escono automaticamente. Gattuso non ha destrutturato nulla".