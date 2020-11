Gazzetta - Gattuso non parla di rinnovo e scudetto: il primo stop fa molto male al Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il primo ko del Napoli in campionato contro il Sassuolo: "Il Napoli non è brillante, ma costruisce diverse occasioni. Rino Gattuso però stavolta non riesce a risolvere con i cambi nella ripresa la partita e la squadra soffre quando non riesce a trovar spazi. Il possesso palla degli emiliani stavolta è meno verticale, ma serve anche come arma difensiva. Alla fine il Napoli si innervosisce e perde lucidità. Gattuso - prossimo al rinnovo - preferisce non parlare del contratto e invita tutti a evitare discussioni sullo scudetto. Il primo stop vero fa molto male agli azzurri, ma bisogna esser capaci di far autocritica e ripartire".