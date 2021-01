Gazzetta - Gattuso si gioca la fiducia: deve evitare una crisi che metterebbe tutto in discussione

Solo sette punti collezionati da quando sono temporaneamente finite le coppe, l'ultima sconfitta a sorpresa in casa contro lo Spezia e tanti problemi palesati in tutta la stagione, specie nelle gare interne. Il Napoli non sta convincendo e Rino Gattuso sta provando a scuoterla, tentando di renderla sempre la stessa e non quella vista in determinate occasioni. Oggi contro l'Udinese l'allenatore azzurro si gioca tanto, secondo La Gazzetta dello Sport:

"C’è in gioco la fiducia, oggi pomeriggio. Rino Gattuso dovrà dare delle risposte immediate per evitare una crisi che metterebbe in seria discussione il progetto tecnico. L’allenatore ne è consapevole, fin qui ci ha sempre messo la faccia, ha criticato l’atteggiamento della squadra e ha sempre motivato le scelte fatte. Sa anche che bisognerà invertire la tendenza e dare continuità ai risultati in virtù di un obiettivo da raggiungere, cioè la zona Champions League".