Gazzetta - Gelo ADL-Gattuso: non si parlano ed hanno chiuso il discorso contratto

"Dai silenzi ufficiali, “urlati” in privato dal presidente De Laurentiis, all’incomunicabilità con Gattuso, che ha scelto invece la strada delle esternazioni per mostrare tutta la delusione". Si parla del rapporto orma incrinato tra il patron del Napoli ed il tecnico calabrese sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa situazione 'ha finito per dividere la tifoseria fra pro e contro la società e l’allenatore'.

La rosea sottolinea come il bene della squadra vada tutelato e 'per farlo occorre che i due maggiori protagonisti - De Laurentiis e Gattuso - riprendano a parlarsi. Non più per discutere di contratto futuro - che quel discorso ormai è chiuso per volontà di entrambi -, ma per chiarire almeno qualche incomprensione e condividere un cammino comune sino a maggio. Poi ognuno prenderà la sua strada'.