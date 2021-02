Gazzetta - ADL avrebbe mandato via Gattuso il mese scorso col sì di Benitez

Col sì di Rafa Benitez, De Laurentiis avrebbe probabilmente esonerato Rino Gattuso già un mese fa. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta l'inquietudine del patron per un momento così delicato: "La classifica attuale tiene fuori il Napoli dall’Europa, non solo dalla zona Champions League. Una condizione che preoccupa, ovviamente. Dagli uffici della Filmauro, a Roma, Aurelio De Laurentiis segue con apprensione le vicende tecniche. E’ preoccupato, il presidente. E non potrebbe essere altrimenti. Restare fuori per il secondo anno consecutivo dalla maggiore competizione europea sarebbe una mazzata terribile per le finanze del club.

Il momento attuale richiede riflessioni equilibrate ed è per questo che il presidente non è intervenuto con una decisione forte come l’esonero di Rino Gattuso. Magari se Rafa Benitez gli avesse detto di sì l’avrebbe già mandato via da un mese. Ma il tecnico spagnolo non se l’è sentita di subentrare" si legge sulla rosea.