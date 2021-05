Gazzetta - ADL non si fida del Verona: i motivi del tweet a fine gara

Manca un ultimo step per poter avere la certezza aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il patron Aurelio De Laurentiis non voglia cali di tensione per la sfida al Verona: "Considerate le motivazioni della squadra e, soprattutto, la migliore qualità tecnica, è facile immaginare che l’ultimo impegno, contro il Verona, al Maradona, si riduca a una semplice formalità.

Certo, se poi si considera il risultato di Benevento e l’impegno profuso dal Crotone, allora forse ha ragione Aurelio De Laurentiis che, con l’abituale tweet di fine partita, ha raccomandato ai suoi di non mollare. "Grande vittoria! Ma massima concentrazione, perché non è ancora finita! Forza Napoli, sempre", ha scritto il presidente dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina. Insomma, bisogna stare in campana, non lasciarsi andare, perché l’obiettivo non è stato ancora raggiunto".