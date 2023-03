Gazzetta - Il Napoli a +20 è favorito: il Milan non può ruotare e spera nei 4 big

Un sorteggio mai visto, non nei quarti di Champions, scrive la Gazzetta dello Sport parlando di una stagione che potrebbe regalare un lieto fine

"Dal punto di vista tecnico sarebbe stato il Milan l’avversario preferibile per Inzaghi, veleni del derby a parte: ha già vinto due sfide su tre in stagione, compresa la Supercoppa, e psicologicamente per Pioli non sarebbe stato facile. Invece il “derby” è Milan-Napoli, altro classico di stagione. In campionato Spalletti ha vinto 2-1 a San Siro. Adesso tre sfide in 17 giorni di aprile: il 2 ancora campionato al Maradona, quindi la doppia di Champions. Dall’alto dei suoi 20 punti sul Milan, il ruolo di favorito spetta di diritto al Napoli: i rossoneri hanno mostrato personalità contro il Tottenham, ma manca la vecchia fluidità di gioco. Fiorentina e Salernitana hanno insinuato qualche preoccupazione. Il Napoli è impressionante, adesso può permettersi un turnover che il Milan non contempla nella sua agenda: per gioco e singoli, Lobotka, Kvara e Osimhen, il confronto non regge. Leao, Theo, Tonali e Maignan possono forse sovvertire gli equilibri. Una difesa a tre sarebbe gradita a Spalletti. I campioni contro i successori".