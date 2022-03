Gazzetta - Il Napoli ha fatto una scoperta nella sfida con la Lazio

"A Roma contro la Lazio il Napoli, specie nel primo tempo, è andato in difficoltà. Poi si è ripreso, ma senza mai specchiarsi nella sua bellezza di palleggio"

Si può vincere anche senza il dominio assoluto del gioco: questa la scoperta fatta dal Napoli nella trasferta romana nell'analisi della Gazzetta dello Sport. Così la rosea sul blitz in casa biancoceleste: "A Roma contro la Lazio il Napoli, specie nel primo tempo, è andato in difficoltà. Poi si è ripreso, ma senza mai specchiarsi nella sua bellezza di palleggio, quella che per certi versi l’aveva invaghito di se stesso dopo la splendida prestazione dell’andata, con 4-0 finale.

Come se avesse scoperto che c’è una via diversa per la vittoria, che non per forza debba passare attraverso la bellezza e il dominio assoluto del gioco, ma che può saper fiutare il momento. E il Napoli in quei minuti finali dopo il pari di Pedro, ha dato tutto quello che poteva ed è stato premiato. In più la solidità difensiva non è stata mai intaccata in campionato. Proprio alla vigilia della supersfida al Maradona con la prevendita che ieri si è impennata: saranno in 40 mila a spingere gli azzurri ritrovati.