Gazzetta - Insigne-ADL, distanza di 2mln: possibile si arrivi alla rottura

C'è molta distanza tra il Napoli e Lorenzo Insigne per le richieste sul rinnovo di contratto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il capitano dovrà rinnovare e l’intesa col club si annuncia complicatissima se le parti dovessero restare sulle proprie posizioni. Insigne guadagna 4,6 milioni di euro e ne chiede uno in più fino al 2025. De Laurentiis gli proporrà una riduzione a 3,5 milioni per la stessa durata. Stando così le cose, è molto probabile che si arrivi alla rottura".