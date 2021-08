Gazzetta - Insigne incontra Spalletti: gli dirà che vuole restare a Napoli, la risposta del tecnico

Lorenzo Insigne arriverà oggi a Castel Volturno, ad attenderlo ci sarà Luciano Spalletti. I due, scrive La Gazzetta dello Sport, si sono sentiti un paio di volte, telefonicamente, dandosi appuntamento al Konami Center per la stretta di mano. La chiacchierata con l’allenatore gli servirà per confermargli la sua volontà di restare a Napoli. Nel contempo, Spalletti gli ribadirà la centralità del suo ruolo nel proprio progetto tecnico, che non prevede colpi a sorpresa, ovviamente