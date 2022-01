Gazzetta - Italiano mette di nuovo nei guai il Napoli: era uno dei pupilli di ADL

"Ancora una volta Vincenzo Italiano - uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis per la panchina - mette nei guai il Napoli". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani del ko contro la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia: "Un anno fa portò carbone alla Befana vincendo col suo Spezia in campionato, stavolta si presenta imponendosi con gioco e personalità davanti a Spalletti che non è certo uno sprovveduto e ora deve rapidamente voltare pagina".