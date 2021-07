Gazzetta - Koulibaly in vendita, ma si ragiona già sul rinnovo a cifre nuove: i dettagli

Comincia l'ottava stagione al Napoli per Kalidou Koulibaly, ma non è detto che il centrale resti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Per De Laurentiis Koulibaly vale almeno 60 milioni, ma queste cifre non si “vedono” sull’attuale mercato. E allora sarà importante capire attraverso il potente agente albanese del difensore africano, Fali Ramadani, quali saranno le opportunità e le offerte concrete. Si sa, Kalidou costa 11 milioni lordi all’anno di stipendio, quasi il 10 per cento dell’intero monte-ingaggi pagato dal Napoli. Ovvio che bisognerà cercarsi di venire incontro. E allora più in là, quando il mercato sarà più delineato, in assenza di offerta il Napoli proporrà uno spalmamento-prolungamento al giocatore di quell’ingaggio oneroso".