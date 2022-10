Gazzetta - Kvara e Osimhen a Liverpool dovranno dimostrare di essere all'altezza della loro fama

Sulla Gazzetta dello Sport si parla della sfida al Liverpool e del ruolo chiave del nigeriano e del georgiano nella sfida a Klopp

La squadra di Spalletti è una grande orchestra, ma non gli mancano dei solisti d’eccezione. E allora toccherà a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia dimostrare di essere all’altezza della fama che si stanno costruendo, risultando decisivi anche in una sfida di altissimo livello europeo come quella di domani.

Sulla Gazzetta dello Sport si parla della sfida al Liverpool e del ruolo chiave del nigeriano e del georgiano nella sfida a Klopp: "A dire il vero i due ci erano riusciti anche all’andata con i fantastici dribbling del georgiano a sinistra e gli strappi in profondità del nigeriano che trasformarono in fragile e affondabile la difesa di van Dijk e compagni, non proprio gli ultimi arrivati. Però Osimhen sbagliò un rigore e poi si fece male. Ora sono di nuovo insieme e in ottima forma, come hanno dimostrato sabato al Maradona. Ed entrambi hanno sognato sfide del genere in Europa per esaltarsi e per lasciare il segno.

Costituiscono una coppia nuova e assolutamente moderna di attaccanti. Con Victor che con la sua verticalità apre spazi importanti, nel quale Kvara sa tuffarsi per farsi trovare pronto alla conclusione. Otto gol a testa in questa stagione e tante azioni spettacolari in piena sintonia. Vedremo se anche a Liverpool il Napoli riuscirà a salire su questo fantastico... Ottovolante