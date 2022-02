Gazzetta - Lozano ko, ma c'è ottimismo: forse niente operazione e rientro a marzo

Hirving Lozano si è infortunato in Nazionale e ora la domanda dei tifosi è la seguente: quanto tornerà a disposizione dell'allenatore? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'attaccante rimarrà qualche giorno di riposo e prima di ripartire per l’Italia, presumibilmente lunedì, farà ulteriori controlli radiografici. Il Napoli aspetta naturalmente di vederlo per poterne valutare le condizioni. Ma al momento pare scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. In casa Napoli trapela un pizzico di ottimismo. Il messicano potrebbe un po’ accorciare i tempi - un mese - ma difficilmente in febbraio lo vedremo in campo.