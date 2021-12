Gazzetta - Mancata ferocia e Spalletti non ha mandato i segnali giusti: un cambio non ha convinto

Pari improvviso col Sassuolo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad analizzare i motivi del 2-2 del Mapei Stadium, risultato a sorpresa dopo il doppio vantaggio degli azzurri: "È mancata un po’ di ferocia e forse la partita è scivolata via dalle mani del Napoli senza che la capolista se ne accorgesse. Spalletti non ha mandato i segnali giusti dalla panchina, perché quando si è fatto male Fabian Ruiz ha inserito Politano e non Demme e la squadra per qualche minuto ha faticato a ritrovarsi. Così il Sassuolo ha potuto riaprire la gara dando un senso al finale che addirittura avrebbe potuto condannare il Napoli alla sconfitta".