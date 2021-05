Gazzetta - Manita dedicata ai bianconeri di Torino, Juve spalle al muro

Napoli, è un Euroshow! L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra così la vittoria roboante degli azzurri dell'Udinese, evidenziandone anche i significativi risvolti psicologici nella corsa Champions: "La manita del Napoli più che all’Udinese sembra dedicata ai bianconeri di Torino, costretti a inseguire, visto che la squadra di Gattuso si riposiziona subito al secondo posto, sfruttando l’anticipo.

Già perché qualsiasi cosa succederà stasera contro il Sassuolo, la Juve si ritroverà comunque sabato in campo contro l’Inter dovendo ancora inseguire il Napoli. E questo, sotto l’aspetto psicologico, non è poco.

Ma quello che conta di più è che il Napoli è una squadra in piena salute, che segna con 5 giocatori e per lunghi tratti entusiasma per intensità e qualità di gioco, con un allenatore capace di plasmare e sfruttare al meglio un gruppo compatto e convinto di andarsi a prendere un posto in Champions".