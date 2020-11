Gazzetta - Mertens (come Osimhen) non ha ancora convinto nel nuovo ruolo: mancano gol pesanti

Dries Mertens è stato prima esterno, poi centravanti e da quest'anno è diventato il trequartista del Napoli nel nuovo modulo di Rino Gattuso. La Gazzetta dello Sport si dedica proprio al belga oggi in edicola, raccontando del suo adattamento nel ruolo alle spalle di Victor Osimhen, sottolineando come entrambi stiano facendo fatica. All'ex PSV stanno mancando i gol pesanti e oggi proverà a segnarne uno contro il Bologna, sua vittima preferita.

COSA E' CAMBIATO - La Rosea scrive così sull'attaccante azzurro: "Da quest’anno, qualcosa è cambiato nel suo modo di giocare. Tatticamente, agisce in una posizione per lui inedita, alle spalle di Osimhen, al quale ha dovuto cedere il ruolo di centravanti dopo svariate stagioni. In pratica, ha dovuto arretrare il proprio raggio d’azione, allontanandosi dalla porta e dal vivo dell’azione offensiva. [...] Gattuso sta privilegiando il suo modulo di riferimento, studiato per avere la possibilità di schierare Osimhen, centravanti, senza rinunciare al talento di Mertens. Per il momento, però, nessuno dei due sta convincendo".