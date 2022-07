Gazzetta - Mertens è a Capri senza squadra: non è ancora finita per il rinnovo

Ora Mertens è a Capri e lui e De Laurentiis proprio sull'isola potrebbero riabbracciarsi o dirsi addio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora finita per il rinnovo di Dries Mertens. Nonostante la distanza tra le parti, con la richiesta del belga di 4mln di euro tra stipendio, bonus e commissioni, e la posizione del Napoli che propone un taglio del 50% dell'ingaggio di 4,5mln, non è da escludere un clamorosamente riavvicinamento anche perché il giocatore non ha accettato altre offerte (Anversa e Marsiglia) ed il club non ha ancora chiuso per il sostituto. Ora Mertens è a Capri e lui e De Laurentiis proprio sull'isola potrebbero riabbracciarsi o dirsi addio.