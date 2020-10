Gazzetta - Milik-Fiorentina, il Napoli chiede 10mln per il prestito ma lui vuole la cessione

Non solo Josè Callejon per la Fiorentina che perderà Federico Chiesa. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport oltre allo spagnolo ex Napoli, che ha definito i dettagli dell’intesa con i viola, ieri c’è stato un contatto con il Napoli per Arek Milik, in attesa di una sistemazione in questi ultimi giorni di mercato. La Fiorentina ha cercato Krzysztof Piatek, ma l’Hertha non fa sconti e - si legge - ieri ha bussato alla porta del Napoli che chiede 10mln di euro per il prestito di Milik, non semplice considerando il contratto in scadenza tra 8 mesi e la preferenza per una destinazione a titolo definitivo.