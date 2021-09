Gazzetta - Napoli capolista, ma tifosi non si fidano: aspettano conferme dopo il Verona

La gente non si fida della squadra. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del rapporto tra squadra e tifosi e dell'afflusso al Maradona in queste prime gare della stagione: "La stessa, Anguissa a parte, che il 23 maggio fallì clamorosamente la gara con il Verona e la qualificazione in Champions. Quell’amarezza non è stata digerita e ora i tifosi azzurri non vogliono illudersi e aspettano conferme,

Al tempo stesso la società, per scelta, non si è mai avvicinata più di tanto alla tifoseria e alla città, dove il club non ha nemmeno una sede di rappresentanza. Vedremo se domenica sera col Cagliari saranno venduti tutti i biglietti a Fuorigrotta, cosa che non è capitato col Venezia e manco nel big-match con la Juve. I prezzi alti, la questione sanitaria, la mancanza di mezzi pubblici a fine gara, scoraggiano tanta gente che non per questo è lontana dalla squadra