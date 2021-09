Gazzetta - Napoli, che tonfo col Benevento! Serata da incubo per Spalletti

"Che tonfo! Il Napoli crolla nell’amichevole con il Benevento. Una serata da incubo per Luciano Spalletti". Questo quanto si legge sulle pagina de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta contro i sanniti: "Il tecnico napoletano è partito con il 4-2-3-1, con una mediana inedita, formata da Fabian Ruiz e Mario Rui, mentre in attacco è mancata la concentrazione: troppi errori nei passaggi e poca concretezza: Petagna non ha mai tirato in porta, per esempio, mentre Lozano è lontano dalla condizione migliore".