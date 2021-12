Gazzetta - Napoli e Milan giocavano il calcio più bello d'Italia: così hanno dominato fino alla decima

Per un paio di mesi, qualcosina in più, Milan e Napoli hanno giocato il più bel calcio d'Italia. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui le prime dieci giornate delle due formazioni sono state praticamente perfette e il primo posto in classifica con 28 punti (9 vittorie e un pareggio) era meritato. Poi è arrivata l'Inter. In riferimento agli azzurri si legge così sulla Rosea:

"Spalletti ha goduto dell’esplosione di Osimhen (5 gol nelle prime 8 giornate), che ha terminato il periodo di ambientamento in Italia, ma il tecnico ci ha messo molto del suo, a cominciare dal felice innesto di Fabian Ruiz in regia, al fianco della sorpresa Anguissa che ha assicurato equilibrio a un organismo votato all’offensiva. Zielinski, al centro del tridente, in faccia alla porta, ha potuto spendere al meglio tiro e rifinitura, in società con Insigne, pendolare tra fascia e trequarti. Il triangolo magico Fabian-Zielinski-Insigne, ben assistito dagli esterni, risucchiato nella profondità dettata da Osimhen, ha tenuto in alto il 4-2-3-1 di Spalletti e divertito spesso".