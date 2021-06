Gazzetta - Napoli vuole chiudere per Kaio Jorge: l'agente in arrivo in Italia

Il Napoli vuole Kaio Jorge: il manager in Italia per chiudere. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per l'attaccante brasiliano: "In giornata, dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore per incontrare i dirigenti di alcuni club interessati al suo assistito". Tra questi, ovviamente, c’è il Napoli. Attraverso alcuni emissari, Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa. Il dirigente napoletano è convinto che riuscirà a far ragionare i colleghi brasiliani e a definire l’operazione.

Intanto, discuterà delle modalità contrattuali con il rappresentante di Kaio Jorge. Il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Una proposta dignitosissima, considerata la giovane età del ragazzo e, soprattutto, la poca conoscenza del calcio europeo" si legge.