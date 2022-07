Gazzetta - No a 8mln da Juve, Koulibaly non si mette all'asta: ora ha tre strade, si attende ADL

Il Napoli non vuole lasciare andare Kalidou Koulibaly e le parole di Cristiano Giuntoli sono state chiare, dirette, non lasciano spazio all'immaginazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non vuole lasciare andare Kalidou Koulibaly e le parole di Cristiano Giuntoli sono state chiare, dirette, non lasciano spazio all'immaginazione: "Gli abbiamo offerto 6 milioni netti per cinque anni e un futuro da dirigente". Quasi un all-in, insomma, al fine di convincere il difensore senegalese a rimanere, nonostante gli interessamenti di tante big. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"La Juve da parte sua aveva prefigurato un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione. Ma non è tipo da mettersi all’asta, l’uomo Koulibaly, piuttosto sta riflettendo se fra Barcellona o Chelsea nel suo futuro c’è lo stimolo per una nuova esperienza. Al momento resta sempre la possibilità che vada a scadenza, per rispetto della città, ma fra un anno vorrà decidere il suo futuro altrove.

[...] Ora si attende che i due si incontrino a Dimaro, in ritiro, dove sono attesi nei prossimi giorni. Il presidente sta rientrando da Los Angeles, il difensore arriverà dalle vacanze in Senegal: da martedì in poi, appena arriveranno in Trentino, ogni giorno può diventare quello buono per capire se Kalidou vuole restare davvero a vita a Napoli".