Gazzetta: "Non più una candidatura allo scudetto, ma un tentativo di dittatura"

Spalletti è super: 7 su 7, battuto anche Italiano. Si celebra la grande vittoria al Franchi del Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non usa mezze misure per commentare il blitz partenopeo: "Settima vittoria di fila e primato sempre più consolidato a 21 punti. Un’altra prestazione da squadra alfa, che sa quello che vuole e come ottenerlo. Il Napoli va oltre l’ostacolo Fiorentina e celarsi è impossibile.

Non più una candidatura allo scudetto, ma un tentativo di dittatura sul campionato. È impressionante come Luciano Spalletti in tre mesi sia riuscito a elevare così in alto un gruppo che, Anguissa a parte, è il calco della formazione della scorsa stagione" scrive la rosea.