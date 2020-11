Gazzetta - Non solo Hysaj e Osimhen: domenica Gattuso rinuncerà a un altro big

Non solo Hysaj, positivo al Covid, e Osimhen, lussazione alla spalla destra: contro il Milan, domenica al San Paolo, sarà assente anche David Ospina, pronto a rientrare dalla Colombia con un fastidio muscolare da risolvere. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il portiere non riuscirà a recuperare per domenica e dunque al suo posto è già pronto Meret, così come ci sarà Mario Rui sulla corsia mancina per prendere il porto del terzino albanese.