Gazzetta - Olivera è del Napoli, manca solo l'annuncio! Accordo su cartellino e stipendio: le cifre

Il Napoli dopo anni ha trovato l'erede di Ghoulam sulla corsia mancina. Manca ancora l’ufficialità, ma quello di Mathias Olivera sembra un affare definito in tutti gli aspetti: contratto (dovrebbe guadagnare poco più di un milione a stagione) e anche il costo del cartellino, che con dei bonus arriverà a circa 11 milioni. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Il club azzurro voleva anticipare in gennaio l’arrivo del mancino con doppio passaporto - dunque sarà tesserato come comunitario - ma il Getafe non appare intenzionato a privarsene adesso".