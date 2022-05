Gazzetta - Oltre 100mn per addio Osimhen: ADL pianifica nuovo investimento

Futuro in bilico per Victor Osimhen, l'attaccante potrebbe partire in estate, piace molto in Premier League

Futuro in bilico per Victor Osimhen, l'attaccante potrebbe partire in estate, piace molto in Premier League, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Riuscirà De Laurentiis a tenerlo oppure cederà alle offerte? Va detto che il presidente non intende scendere sotto i 100 milioni di euro per la valutazione. Il che significherebbe una notevole, effettiva, plusvalenza. Sì perché per il sistema di ammortamento impostato dal club, restano una ventina di milioni a bilancio del prezzo pattuito nell’estate 2020 (52 milioni da pagare, il resto per arrivare a oltre 70 era dato dalle valutazioni di altri quattro giocatori che non erano un costo per il Napoli). Dunque in caso di vendita, la società avrebbe anche la forza per un nuovo investimento. Già perché anche i più critici nei confronti della gestione De Laurentiis dovranno notare come sul centravanti, il presidente abbia fatto sempre grandi investimenti: da Cavani a Higuain, da Milik a Osimhen, si è rimasti sempre in prima fascia".