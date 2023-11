Gazzetta - Osimhen all'assalto: le ultime sul recupero verso l'Atalanta

A poco più di un mese dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, il percorso di recupero procede come da programma

Victor Osimhen si aggira per Castel Volturno con la ferocia di un predatore che si prepara all’assalto, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di.n calciatore che s'è messo alle spalle quanto accaduto e che è "concentrato com’è sul proprio percorso di recupero. Il colloquio con Walter Mazzarri l’ha rigenerato, per quanto nessuno in questo momento sarebbe in grado di metterne in discussione la centralità nel progetto".

A poco più di un mese dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, il percorso di recupero procede come da programma: "Nonostante la sindrome influenzale degli scorsi giorni, non c’è nulla che lasci supporre il contrario: l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario da brividi. Per ora si divide tra lavoro personalizzato ed esercizi in palestra, in linea con la tabella stilata per il suo rientro".