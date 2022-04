Gazzetta - Osimhen, forse è affaticamento muscolare: medici non si pronunciano, attesa per oggi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'infortunio di Victor Osimhen, c'è apprensione tra i tifosi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'infortunio di Victor Osimhen, c'è apprensione tra i tifosi, Spalletti spera di recuperarlo per domenica: "I medici logicamente non si pronunciano e aspettano di vedere stamattina, dopo il riposo, in che condizioni si presenterà l’atleta rientrato domenica dalla Nigeria e allenatosi lunedì con i compagni - quelli che non avevano giocato a Bergamo - e che poi ha sostenuto una seduta solitaria martedì, impostata sulla forza. Questo potrebbe far propendere per la tesi di un leggero affaticamento muscolare che possa essere rapidamente smaltito dal centravanti. I muscoli di Osimhen sono molto preziosi e lo staff medico attenderà oggi per capire meglio e decidere gli eventuali esami da effettuare".