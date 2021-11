Gazzetta - Osimhen già pensa ad allenarsi: lo stop può essere più breve di 3 mesi

Non per forza tre mesi. Victor Osimhen spera di rientrare prima, lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Quei tre mesi della prognosi contengono anche una certa “flessibilità”. Tra i rischi di poter andare oltre, ma pure con la possibilità di accorciare quel periodo. E nel secondo caso, conterà molto la risposta che Osimhen saprà dare con le energie dei suoi 22 anni". Il quotidiano spiega che il nigeriano vorrebbe poter rientrare dopo due mesi e non è una previsione assurda o impossibile.