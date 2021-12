Gazzetta - Osimhen, la maschera pronta in 48 ore: il via quando si sgonfierà l'edema

Victor Osimhen ha fretta, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che tutto è stato predisposto e la prossima settimana sarà realizzata la maschera protettiva con una mistura di carbonio e kevlar. Intanto il giocatore è tornato ad allenarsi, ma - si legge - bisognerà ancora attendere qualche giorno per la protezione in quanto dovrà prima sgonfiarsi completamente la parte traumatizzata che oltre alle fratture multiple ha avuto anche un edema. Quando il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo-facciale che ha operato il giocatore, insieme al dottor Raffaele Canonico, riterranno sia giunto il momento, passeranno tutte le informazioni – dalla tac ai punti dove dovrà poggiare la maschera – al dottor Roberto Ruggiero, il tecnico ortopedico napoletano che con la sua azienda di Cardito procederà alla realizzazione in 48 ore, come confermato da lui stesso.