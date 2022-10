Gazzetta - Osimhen sembrava diventato un problema, invece si è ripreso il suo posto e non si ferma più

Poi, da quando è rientrato, ha realizzato ben sei gol in quattro partite consecutive, rimanendo a secco solo con i Rangers.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra settembre e i primissimi giorni di ottobre Victor Osimhen è rimasto ai box a causa di un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per un mesetto circa. Poi, da quando è rientrato, ha realizzato ben sei gol in quattro partite consecutive, rimanendo a secco solo con i Rangers, semplicemente perché proprio non è sceso in campo. Il centravanti nigeriano ha dimostrato a tutti che il titolare, là davanti, è lui. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli si diverte e fa divertire, Victor Osimhen ne rappresenta bene la felicità massima. Il suo gioco, la sua sete di gol, la sua voglia di essere sempre protagonista, per tutta la partita, sono lo specchio della gioia del gruppo, della baldoria che coinvolge gli spettatori. L’attaccante aveva lasciato la squadra in buone mani, anzi in buoni piedi, quando si era infortunato al bicipite femorale, a inizio settembre. Il Napoli ha saputo mantenersi in vetta anche senza di lui, non è entrato in una zona d’ombra, come successe nella stagione scorsa, dopo le fratture al volto della punta. La squadra ha reagito, pareva addirittura che fosse diventato un problema: e dove lo mettiamo Osimhen adesso? Invece il problema è per gli avversari, perché il ragazzo nigeriano, 23 anni, è stato rimesso al suo posto, al centro dell’attacco. E ha ricominciato a segnare senza sosta".