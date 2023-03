Gazzetta - Osimhen via solo per "proposta indecente": agenti già conoscono la cifra

Victor Osimhen non è in vendita, a meno che non arrivino offerte folli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen non è in vendita, a meno che non arrivino offerte folli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per arrivare alla “proposta indecente” di cui parla il presidente del Napoli bisogna arrivare almeno a 150 milioni. Una cifra non ufficializzata, ma che tutti i protagonisti della vicenda - giocatore, agenti - sanno essere la base per convincere il Napoli a una cessione".