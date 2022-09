Gazzetta - Rinnovo (e aumento d'ingaggio) per Lobotka e Rrahmani: c'è l'ok di ADL

E' maturata in Aurelio De Laurentiis l’idea di prolungare i contratti ai giocatori più importanti, le colonne portanti del nuovo ciclo

Oltre Meret, da un punto di vista di scadenze il Napoli non ha altre urgenze, scrive la Gazzetta dello Sport che però racconta che è maturata in Aurelio De Laurentiis l’idea di prolungare i contratti ai giocatori più importanti, le colonne portanti del nuovo ciclo, ed il primo sarà Stanislav Lobotka: "Il rendimento dello slovacco è eccellente in questa stagione, dopo i segnali importanti di ripresa già mostrati nella stagione precedente. Lo slovacco ha un contratto fino al 2025, ma presto si potrà allungare fino al 2027. Questo per mostrare fiducia al proprio regista. Poi sarà il difensore kosovaro Amir Rrahmani, una certezza al centro della difesa dove ha subito trovato una eccellente intesa con il sudcoreano Kim Minjae. Anche il difensore ha 2025 come scadenza e avrà un premio con un aumento di ingaggio".