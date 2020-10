Gazzetta - Rinnovo Gattuso, c'è distanza sulle clausole: il tecnico non vuole accettarle

Ottimo lavoro fin qui svolto da Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Per questo motivo si avvicina il suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che le basi per un prolungamento sono state gettate, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire a proposito delle clausole che il presidente vorrebbe inserire nel nuovo accordo e che Gattuso non ha alcuna intenzione di accettare.