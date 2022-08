Gazzetta - Ronaldo ha dato l'ok: se lo United si decide sui 100mln per Osimhen arriva CR7

Cristiano Ronaldo ha dato il suo ok al Napoli dopo la proposta di Jorge Mendes di giocare in azzurro. E adesso sale l'ottimismo

Cristiano Ronaldo ha dato il suo ok al Napoli dopo la proposta di Jorge Mendes di giocare in azzurro. E adesso sale l'ottimismo circa un'operazione che resta complicatissima e in cui tanto dipende dal Manchester United. Se i Red Devils metteranno sul piatto un centinaio di milioni per Victor Osimhen, e questo potrebbe accadere in caso di assalto fallito ad Antony dell'Ajax, l'affare si può fare, scrive La Gazzetta dello Sport:

"Si può fare. Nel senso che non è detto che Cristiano Ronaldo giocherà con il Napoli, ma i presupposti per realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso si stanno componendo. Il deus ex machina dell’operazione è Jorge Mendes che sfa facendo di tutto per riportare in Italia, un anno dopo, il suo assistito più importante, che vuole ad ogni costo giocare la prossima Champions. Il potente procuratore sta gestendo un’operazione complessa con un last-minute clamoroso, esattamente come quello dell’agosto scorso che segnò il divorzio tra la stella portoghese e la Juventus".